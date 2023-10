Avengers: Secret Wars, novità sul ritorno di Robert Downey Jr: 'La Marvel ha capito'

Il ritorno di Robert Downey Jr nel MCU per Avengers: Secret Wars è qualcosa di cui si parla da mesi, e ora l'argomento è stato affrontato anche da Joanna Robinson, l'autrice del volume MCU: The Reign of Marvel Studios.

L'autrice è stata ospite dell'ultimo episodio del podcast The Town with Matthew Belloni, col conduttore che l'ha interrogata sul futuro di Robert Downey Jr nella saga degli Avengers in vista dell'atto conclusivo della Saga del Multiverso: "Penso che sia qualcosa che la Marvel vuole davvero fare e penso che le voci che si sono sentite siano molto concrete, specie in vista del progetto di Secret Wars" ha detto la Robinson, il cui volume MCU: The Reign of Marvel Studios, che si è guadagnata molti titoli sulle riviste online specializzate nelle scorse settimane, contiene diverse informazioni sul futuro reboot del MCU voluto da Kevin Feige e tanti altri succosi dietro le quinte sulla saga.

"Onestamente, Downey è stato il grande vincitore del MCU finora", ha commentato Matthew Belloni. "Voglio dire, il fatto che debbano pagargli quello che vuole per ognuno di questi film significa che se lo merita, è stato il protagonista originale. Lo hanno pagato centinaia di milioni di dollari negli ultimi 15 anni, e probabilmente lo pagheranno ancora di più per farlo tornare perché hanno bisogno degli Avengers originali”. La Robinson, che evidentemente sa più di quanto sia autorizzata a dire, ha commentato l'imbeccata del presentatore: "Penso che siano arrivati a realizzare questa cosa, si. Diciamo che non sono in disaccordo su ciò che dici."

Per dovere di cronaca, va specificato che non c'è ancora alcuna conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios circa un ritorno di Robert Downey Jr nei panni di Iron Man. La strada per Avengers: Secret Wars è comunque ancora molto lunga, dato che il film uscirà a maggio 2027.