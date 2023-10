Avengers. Secret Wars non svelerà il 'Kang definitivo' dell'MCU?

È ancora alle battute iniziali, ma la seconda stagione di Loki, la serie tv in streaming su Disney+, ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo cruciale in vista dei possibili scenari futuri del Marvel Cinematic Universe.

In effetti, l’intera Multiverse Saga sembra porre le proprie fondamenta (o comunque una buona parte di esse) proprio nelle vicende riguardanti il dio degli inganni, intrappolato nella misteriosa TVA.

La prima stagione si è rivelata uno dei progetti più interessanti ed importanti dell’MCU post-Avengers: Endgame, mostrandoci di fatto il pericoloso squarcio del multiverso e introducendo al grande pubblico quella che dovrebbe essere la nuova, grande minaccia in grado di raccogliere l’eredità del temibile Thanos: stiamo parlando di Kang, presentato nel finale di Loki nella sua variante Immortus, “colui che rimane”.

Il personaggio, interpretato da Jonathan Majors, tornerà a creare scompiglio nei nuovi episodi in arrivo, stavolta nei panni di Victor Timely. I fan del fumetto sanno bene che l’antagonista in questione possiede una miriade di varianti e la scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci ha fornito un primo assaggio delle sue illimitate versioni alternative.

Tuttavia, il regista del secondo episodio di Loki, Dan Deleeuw ha rivelato che non abbiamo ancora visto il Kang definitivo nell’MCU. Dopo questa pesante dichiarazione i fan hanno prontamente iniziato a formulare teorie a riguardo e un indizio potenzialmente determinante potrebbe provenire da una fonte alquanto affidabile.

MyTimeToShineHello, uno scooper di prima categoria, ha infatti risposto ad un utente che si interrogava sull’identità del "Kang definitivo" con tre semplici, quanto spiazzanti parole: “Sarà l’Arcano”.

Prestando molta attenzione, possiamo ritrovare nel mondo fumettistico ben due eventi intitolati "Secret Wars": il primo riguarda il famoso arco narrativo di Dottor Destino, divenuto governatore di una fusione di realtà multiversali; il secondo, invece, meno noto, ha visto come protagonista proprio l’Arcano, intento a rapire gli eroi della Terra per il puro gusto di vederli lottare.

Il pubblico si aspetta che il prossimo Avengers possa rielaborare, in qualche modo, le vicende di Dottor Destino. Chissà, però, se i Marvel Studios ci sorprenderanno trasponendo in chiave cinematografica i nefasti piani dell’Arcano.

La strada per giungere ad Avengers: Secret Wars è ancora lontana ed impervia: poche sono le certezze ma tante le incognite e a tutto ciò si aggiungono anche le allusive frasi di Kevin Feige sul possibile reboot dell’MCU. Sarebbe certo una mossa drastica ed estremamente rischiosa, ma c’è molto tempo per ragionarci su.