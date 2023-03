Avengers: Secret Wars, il multiverso MCU contro Kang il Conquistatore nel fan poster!

Manca ancora parecchio tempo prima dell'uscita nelle sale di Avengers: Secret Wars ma Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha già chiarito quanto possa essere pericoloso Kang il Conquistatore, il nuovo acerrimo rivale sulla strada del Marvel Cinematic Universe. Sul web è stato pubblicato un fan poster dedicato alla prossima battaglia.

Un utente su Reddit ha condiviso un manifesto ispirato a Timeless Issue #1 e pubblicato nel 2022. Nel poster si vedono tutti i protagonisti del Multiverso MCU pronti ad affrontare insieme Kang il Conquistatore, interpretato nel franchise da Jonathan Majors.



Tra i protagonisti anche il cast del film sui Fantastici 4 del 2005, in attesa di scoprire i prossimi interpreti del team di supereroi che entrerà a far parte del Marvel Cinematic Universe.

Il fan poster ha riscosso grande successo tra i fan e c'è addirittura chi ha richiesto che venga utilizzato da Marvel come poster ufficiale per Avengers: Secret Wars.



Nel frattempo proseguono i vari progetti MCU, dopo l'uscita nelle sale dell'ultimo film diretto da Peyton Reed e interpretato da Paul Rudd: sul nostro sito potete leggere la recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo dei film dedicati a Scott Lang.



Ma chi potrà abbattere il nuovo villain MCU? I fan ipotizzano chi potrebbe sconfiggere Kang nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Siete pronti a scoprire l'evoluzione del franchise dopo l'uscita nelle sale di Quantumania?