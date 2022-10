Avengers: Secret Wars, Michael Waldron scelto come sceneggiatore del film!

Su Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars graverà un compito quasi proibitivo, vale a dire quello di chiudere degnamente una Multiverse Saga che si preannuncia, per ovvi motivi, probabilmente addirittura più complicata della precedente Infinity Saga. Ma a chi toccherà, dunque, farsi carico della responsabilità della narrazione?

Mentre si parla di una possibile conferma del Wolverine di Hugh Jackman per Avengers: Secret Wars, dunque, il nome è finalmente saltato fuori: a fare da sceneggiatore per il film che chiuderà la saga del multiverso sarà infatti Michael Waldron, nome che ai fan del Marvel Cinematic Universe dirà sicuramente qualcosa.

Waldron, infatti, è stato visto di recente all'opera tra piccolo e grande schermo in due dei prodotti più apprezzati del franchise, ovvero l'ottima Loki, serie TV che per prima ha effettivamente introdotto il concetto di multiverso (presentandoci anche il vero villain delle prossime tre Fasi di MCU), e l'altrettanto acclamato Doctor Strange nel Multiverso della Follia, vero e proprio passaggio chiave in tal senso.

Insomma, Waldron con il multiverso ha già dimostrato di saperci fare: sarà in grado di essere incisivo quando si tratterà di sparare i fuochi d'artificio finali? Lo scopriremo solo tra un po' di tempo! Secondo alcuni fan, intanto, proprio Avengers: Secret Wars potrebbe vedere Chris Hemsworth dire addio a Thor e raccogliere l'eredità di Odino.