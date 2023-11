Avengers: Secret Wars, Marvel ha scelto il regista del finale della Saga del Multiverso?

Mentre Tom Hiddleston lasciava intendere un futuro ritorno di Loki nella Saga del Multiverso, il produttore della seconda stagione dell'acclamata serie tv Marvel Studios per Disney+ anticipava grosse novità in merito ad Avengers: Secret Wars, l'epico crossover che chiuderà la Saga del Multiverso.

Justin Benson e Aaron Moorhead, registi che per i Marvel Studios hanno già diretto episodi per Moon Knight e Loki 2 e che sono stati recentemente scelti per realizzare Daredevil: Born Again, hanno espresso il loro interesse per guidare il sesto film della saga degli Avengers, che sarà un sequel del quinto capitolo Avengers: The Kang Dynasty. Tuttavia il produttore esecutivo Kevin Wright, che ha anche lavorato ad Ant-Man & The Wasp: Quantumania, nella stessa intervista ha timidamente scherzato lasciandosi scappare che il ruolo del regista di Avengers: Secret Wars è già occupato. "Beh, penso che ormai quei posti siano già occupati, ma si, se qualcuno venisse da noi, ci farebbe molto molto piacere, questo è certo", ha detto Wright.

Al momento della stesura di questo articolo, la Marvel non ha ancora annunciato chi dirigerà Avengers: Secret Wars, motivo per cui abbiamo inserito lo svelamento dell'identità del prossimo autore della saga nella nostra top 5 degli annunci Marvel Studios che dovranno arrivare ora che gli scioperi di Hollywood sono conclusi. Ricordiamo che il prossimo film della saga degli Avengers, Avengers: The Kang Dynasty, sarà diretto da Destin Daniel Cretton, che ha conquistato i fan del Marvel Cinematic Universe con Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Chi lavorerà al suo fianco per realizzare Avengers: Secret Wars? Solo il tempo (e Kevin Feige) ce lo dirà.