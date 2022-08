Avengers: Secret Wars, Mark Ruffalo anticipa: 'Più grande di Endgame!'

Dopo l'annuncio di Avengers: Secret Wars e del precedente The Kang Dinasty al San Diego Comic-Con, si pensava di dover attendere ancora molto prima di avere delle anticipazioni. Ma ora a Mark Ruffalo è stato chiesto di immaginare una comparazione per descrivere le proporzioni del progetto: e lui punta in alto.

Lo scorso panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con, il primo in tre anni per la casa di Kevin Feige, ha aperto una quantità enorme di posssibilità e prospettive per il Marvel Cinematic Universe. Molti dei progetti su cui i fan andavano speculando da mesi si sono al fine avverati. E ora è solo questione di riempire quelle idee con nuovi volti e nuovi personaggi, questi secondi già largamente tracciati assieme ad abbozzi di script, considerando che la consecutio del MCU richiede una progettazione molto anticipata perché tutte le trame si connettano fra loro.

Tra i nuovi, possibili volti, c’è qualcuno come Ewan McGregor che dice no al MCU e tanti altri che, invece, non vedono l’ora di entrarci, soprattutto Giancarlo Esposito nel ruolo del Professor X. Ma per quanto riguarda le trame, a parte quello che sappiamo dai fumetti, non era stato anticipato nulla. Ora il primo a dirci qualcosa in merito al sesto capitolo degli Avengers, preceduto da The Kang Dinasty, è Mark Ruffalo. Segno che è coinvolto nel prgogetto?

Per dare un’idea delle sue proporzioni di Secret Wars, l’interprete di Hulk ha dichiarato ai microfoni di ET alla première di She-Hulk: "Sarà difficile superare Endgame, ma se conosco Kevin e conosco la Marvel, loro sono in grado di riuscirci. Sarà davvero sorprendente. Sarà un big bang. Usciremo con un big bang". Mark Ruffalo è stato recentemente al centro della bufera dei fandom quando, per difendere la (forse) eccessiva produzione Marvel ha fatto il passo più lungo della gamba ed è arrivato a definire Star Wars ripetitivo e senza fantasia.

Ora, assieme a Tatiana Maslany, l’attore è a un passo dal debutto di She Hulk su Disney+.