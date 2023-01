Avengers Secret Wars, nuovi leak: non durerà 4 ore ma avrà Wolverine vs Tobey Maguire!

Oltre venti anni fa, quando al cinema arrivarono X-Men e Spider-Man e i film di supereroi non erano ancora etichettati come 'cinecomix', nessuno avrebbe mai immaginato possibile un crossover tra Wolverine di Hugh Jackman e Spider-Man di Tobey Maguire: ma oggi le cose sono cambiate.

Dopo aver anticipato il vero villain di Avengers Secret Wars e confermato il ritorno di Robert Downey Jr, il famosissimo insider My Time to Shine Hello ha deciso di continuare a lanciare i suoi personali fuochi d'artificio di fine anno, pubblicando sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter altre preziose informazioni sul prossimo crossover della saga dei Marvel Studios.

Si tratta chiaramente di indiscrezioni impossibili da confermare al momento, per quanto lo scooper in questione si sia dimostrato a dir poco affidabilissimo in passato, quindi il consiglio è di frenare ogni entusiasmo fin da ora...ma secondo My Time To Shine, in Avengers: Secret Wars Tobey Maguire e Hugh Jackman saranno faccia a faccia, e i rispettivi personaggi, Spider-Man e Wolverine, entreranno in conflitto per una di quelle 'scazzottate amichevoli' che sono un vero e proprio cliché dei film di supereroi (in effetti, Hugh Jackman ha destato qualche sospetto commentando il futuro di Wolverine dopo il ritorno in Deadpool 3).

Inoltre, sempre stando alle informazioni in possesso del leaker, Avengers: Secret Wars avrà una durata inferiore ad Avengers: Endgame e anche se la carne al fuoco sarà tantissima la Marvel ha un piano per essere costretta a portare al cinema un film di quattro ore: "Avengers: Kang Dynasty avrà per protagonisti i Nuovi Avengers, mentre Secret Wars sarà raccontato dal punto di vista degli eroi degli universi paralleli".

Che cosa ne pensate di queste indiscrezioni? Sareste entusiasti di due film con queste premesse? Ditecelo nella sezione dei commenti!