Avengers: Secret Wars, sarà Kang vs Doctor Strange come fu Iron Man contro Thanos?

Dopo la teoria sul vero finale di Ant Man 3, stuzzicata anche dallo sceneggiatore Jeff Loveness, un nuovo rumor sul futuro della Saga del Multiverso promette una dinamica tutta incentrata su Doctor Strange e Kang il Conquistatore.

Alla fine del suo sequel Doctor Strange nel Multiverso della Follia, come ricorderete, l'ex Stregone Supremo Doctor Strange entra in un portale insieme a Clea per fermare una Incursione, e secondo il noto portale The Cosmic Circus il personaggio di Benedict Cumberbatch diventerà centrale in Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, sulla falsa riga di come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame fecero di Iron Man il personaggio principale.

Apparentemente, in base all'indiscrezione, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars saranno basati sul conflitto di visioni tra Strange e Kang, in modo simile a come accadeva tra Iron Man e Thanos nei due precedenti episodi della saga crossover. Tuttavia, "la prospettiva di Kang (e il punto di vista che i Marvel Studios vorranno presentare al pubblico) è che Kang si considera un eroe il cui obiettivo è quello di salvare il Multiverso dalla sua più grande minaccia...il Dottor Stephen Strange". Secondo il portale, insomma, Strange verrà accusato delle numerose Incursioni e ritenuto responsabile del collasso del Multiverso, un fenomeno che Kang sta tentando di arginare a modo suo - cancellando le linee temporali divergenti. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che, in base al recente leak sul futuro della Saga del Multiverso, comprovatosi autentico, Doctor Strange 3 uscirà tra gli eventi di Avengers: The Kang Dynasty e quelli di Avengers: Secret Wars.