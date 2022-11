Avengers: Secret Wars, James McAvoy si tira fuori: 'Non mi hanno chiamato'

Avengers: Secret Wars farà probabilmente ancora più in grande ciò che è stato fatto in 'piccolo' in Spider-Man: No Way Home: il multiverso offre infinite opportunità per riportare anche solo momentaneamente in vita personaggi visti nei film Marvel pre-MCU, tra cui anche il Charles Xavier di James McAvoy.

Ma quali sono le reali possibilità di rivedere nei panni del Professor X l'attore di Split? Mentre vige ancora l'incertezza sul nome di Ryan Coogler come regista di Avengers: Secret Wars, ad affrontare la questione è proprio il diretto interessato, che per la delusione di milioni di fan non perde tempo a tirarsi fuori dalla mischia.

"Molto semplicemente no, ho chiuso. O comunque non sono interessato a tornare. Perché uno va avanti, ed io non ho in alcun modo ricevuto la chiamata [per Avengers: Secret Wars]. E se anche l'avessi ricevuta ovviamente non lo starei dicendo a voi" sono state le parole di un lapidario James McAvoy.

Siamo alle solite, dunque: attori che si dicono definitivamente fuori dai giochi, ma tutto sommato, vista la rigidità degli accordi di non divulgazione dei Marvel Studios, chi può effettivamente dirlo? Nell'attesa di saperne di più, comunque, scopriamo invece cos'ha detto Katherine Langford sul ritorno della sua Morgan Stark.