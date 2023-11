Avengers: Secret Wars, insider svela il ruolo di Dottor Destino: 'Sarà uno dei villain...'

In questi giorni si è parlato di Dottor Destino come possibile nuovo villain della Saga del Multiverso al posto di Kang, e adesso il noto insider Jeff Sneider ha anticipato qualche indiscrezione in più sul ruolo del personaggio in Avengers: Secret Wars.

Mentre l'articolo di Variety sul futuro del MCU viene attaccato da più parti e contestato per la sua presunta inesattezza Sneider, durante il suo noto podcast The Hot Mic, ha provato ad anticipare qualche dettaglio su Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, specificando che in base alle sue fonti ci saranno diversi villain nel futuro della Saga del Multiverso.

Come forse saprete, in passato era già stato messo agli atti che Kang il Conquistatore non sarebbe stato il vero villain finale della saga, con questo ruolo che ad un certo punto - nello specifico in Secret Wars - sarebbe stato assunto da The Beyonder, tecnicamente un'altra variante di Kang sempre interpretata da Jonathan Majors. Con il film dei Fantastici Quattro all'orizzonte, Jeff Sneider ha dichiarato: "Da quello che so io, posso confermare che il Dottor Destino verrà introdotto nel MCU attraverso la sequenza post-crediti del film dei I Fantastici Quattro. Ovviamente lo sciopero potrebbe potenzialmente influenzare questo aspetto, ma prima dello sciopero il piano era questo. E teniamo a mente che i Fantastici 4 uscirà due anni prima di Avengers: Secret Wars. Credo che il problema sia tutto nella semantica: Dottor Destino non sarà IL cattivo di Avengers, sarà UN cattivo. Da quanto so, ci saranno diversi cattivi in Secret Wars, quindi è impreciso dire che Destino sarà IL cattivo."

Nel fumetto Secret Wars del 2015, Dottor Destino rubava i poteri di The Beyonder e creava il suo "Battleworld", una realtà formata dall'amalgama di tutti i più famosi universi paralleli della Marvel. Quale sarà il ruolo di Dottor Destino nel MCU, anche considerato i futuri capitoli della saga stand-alone di Fantastici Quattro? Solo il tempo ce lo dirà.