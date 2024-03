Avengers: Secret Wars, insider sicuro: 'Iron Man e Spider-Man si rincontreranno'

Dopo le indiscrezioni sul ruolo di Hugh Jackman in Avengers: Secret Wars, continuano ad emergere le anticipazioni per l'attesissimo e misterioso capitolo finale della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe.

In queste ore, infatti, il solito noto insider My time to shine hello, tra i più accreditati e affidabili dell'intero settore, ha stuzzicato i suoi follower sulla sua pagina del social network X anticipando che nel corso del film i fan dei Marvel Studios potranno assistere all'attesa reunion tra Iron Man e Spider-Man: i due personaggi, interpretati nel MCU rispettivamente da Robert Downey Jr e Tom Holland, vengono da una lunga tradizione nella storia della saga di Kevin Feige, con il primo che ha fatto da mentore al secondo fin dalla sua prima apparizione cinematografica nel film Captain America: Civil War.

Ovviamente Iron Man è morto in Avengers: Endgame, il capitolo conclusivo della Saga dell'Infinito, e lo ha fatto proprio davanti ad un impotente Spider-Man, in una scena drammatica che ha spezzato il cuore dei fan: in base alle informazioni ottenute e diramate da My time to shine, è probabile che Avengers: Secret Wars giocherà con queste emozioni, proponendo una reunion tra i due personaggi grazie al Multiverso.

Naturalmente non si tratta di informazioni confermate ufficialmente quindi v invitiamo a rimanere in attesa per i prossimi aggiornamenti: attualmente l'arrivo nelle sale di Avengers 5 è previsto per il 1 maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars seguirà il 7 maggio 2027.

Per altri contenuti, in questi giorni abbiamo fatto il punto della situazione su Avengers 5.

