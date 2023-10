Avengers: Secret Wars sarà influenzato da Loki 2? Ecco cosa dice la Marvel

Oltre a confermare che Thor e Loki si incontreranno di nuovo nel futuro del Marvel Cinematic Universe, il produttore dei Marvel Studios Kevin Wright ha parlato dell'impatto che la seconda stagione di Loki avrà sul resto della Saga del Multiverso, in particolare in vista di Avengers: Secret Wars.

"Ricordo che io e Michael Waldron parlavamo molto, ai tempi della prima stagione, di quanto le prime 2 Fasi del MCU, se non l'intera Saga dell'Infinito, fosse notevolmente intrecciata all'arco evolutivo di Loki e alle tante scelte che il personaggio ha compiuto nel corso degli anni", ha riflettuto Kevin Wright durante una nuova intervista con ComicBook. "Anche l'arrivo di Thanos sulla Terra è una conseguenza di ciò che Loki ha fatto nel primo Avengers. Quindi è chiaro che ci sono grosse aspettative per il futuro, per il modo in cui Loki potrebbe o meno continuare ad influenzare le prossime Fasi del MCU, magari in un modo diverso e inaspettato.'"

Sebbene gli eventi del Marvel Cinematic Universe non influenzino la narrazione della seconda stagione di Loki, per Wright è possibile che accade il contrario e la sua speranza è che la saga si muova nella direzione tracciata da Loki 2: "Voglio dire, siamo nel campo delle discussioni più ampie che non spetta a me fare, ma io e il mio team ci siamo concentrati su ciò che volevamo fare con questo personaggio e con questa storia, cercando di non rimanere troppo impantanati nel quadro più ampio della saga. Ma sappiamo che se raccontiamo bene la nostra storia, il resto del MCU la abbraccerà".

Infine, quando gli è stato chiesto se la sua risposta fosse la prova che Loki avrà un ruolo significativo negli eventi di Avengers: Secret Wars, Wright ha glissato osservando: "Sylvie ha molte responsabilità nella Saga del Multiverso, tra l'altro, visto ciò che ha fatto alla fine della prima stagione".

