Avengers: Secret Wars, Iman Vellani: 'Vorrei recitare con Tobey Maguire e Hugh Jackman'

In attesa di scoprire chi sarà il regista di Avengers: Secret Wars, l'attesissimo crossover della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe è già al centro dei pensieri di Iman Vellani, interprete di Ms Marvels nel franchise dei Marvel Studios.

Mentre continuano i rumor sulla trama di Avengers: Secret Wars, film che dovrebbe mostrare un nuovo gruppo di 'Avengers del Multiverso' assemblato dalla TVA per sconfiggere Kang il conquistatore e le sue Varianti, la co-protagonista di The Marvels è stata ospite del podcast di ComicBook per parlare del futuro della saga e in principal modo dell'attesissimo film crossover degli Avengers, che sarà l'evento culminante della Saga del Multiverso. Ecco che cosa ha detto Iman Vellani in proposito:

"Prima di tutto, lasciatemi dire che il budget per quel film sarà semplicemente folle. Mi piacerebbe poter interagire con gli X-Men di Bryan Singer, ma specialmente con il Wolverine di Hugh Jackman, perché sento che è da lì che è iniziato il mio amore per la Marvel. Penso di aver guardato gli X-Men prima di qualsiasi altro film degli Avengers, ma aveva tipo tre anni all'epoca. E poi ovviamente Spider-Man di Tobey Maguire, ma anche - oh mio Dio, il Venom di Topher Grace! Riuscite a immaginarlo? Mi piacerebbe recitare con chiunque abbia fatto parte dell'universo di Sam Raimi. Sono cresciuta con quei film. Sarebbe fantastico".

Ricordiamo che, secondo il noto insider My time to shine hello, Tobey Maguire e Hugh Jackman saranno i protagonisti di Avengers: Secret Wars, con il film che segnerà l'ultima grande avventura dei principali attori Marvel che hanno interpretato 'Varianti' dei supereroi più noti nei film fuori dal MCU. Il film è atteso per il 7 maggio 2027.