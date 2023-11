Avengers: Secret Wars, Iman Vellani ha una teoria spoiler per il ruolo di Kang?

Dopo aver espresso il desiderio di poter recitare al fianco di Tobey Maguire e Hugh Jackman in Avengers: Secret Wars, alimentando involontariamente le numerose voci di corridoio in proposito, la giovane attrice Iman Vellani ci è cascata ancora, questa volta riguardo Kang il Conquistatore.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, nel corso di una nuova intervista promozionale con New Rockstars l'attrice di The Marvels e Ms Marvel ha esposto le sue teorie relative ad Avengers: Secret Wars, spiegando come Kang potrebbe prendere parte alla storia del maxi-evento che determinerà la conclusione della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe.

Nella sua idea, Iman Vellani tira in ballo come villain per il film alcune famose varianti di Kang come Molecule Man e The Beyonder, due personaggi che nei fumetti sono stati parte integrante del crossover Marvel Comics Secret Wars che ispirerà il film e che in passato sono già stati anticipati da alcuni dei più accreditati scooper del web. Per l'attrice, dato che la Saga del Multiverso ha stabilito che esistono infinite Varianti di Kang, l'idea perfetta per Avengers: Secret Wars sarebbe fondere Molecule Man e Beyonder in un unico personaggio, cosa che il MCU ha già fatto in passato per facilitarsi le cose in termini di adattamento.

Avengers: Secret Wars è ancora molto lontano, dato che uscirà il 7 maggio 2027. Secondo le ultime indiscrezioni, la Marvel continuerà la storia di Kang nella Saga del Multiverso e non cambierà villain in corso d'opera, anche se probabilmente Jonathan Majors sarà rimpiazzato da un altro attore.

Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.