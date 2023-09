Avengers: Secret Wars, Ian McKellen tornerà come Magneto: 'Se sarà ancora vivo...'

In queste ore il noto insider My time to shine hello ha irritato la parte più sensibile della sua vasta community rivelando i piani della Marvel per far tornare Ian McKellen nei panni di Magneto in Avengers: Secret Wars, aggiungendo però una postilla che non è piaciuta quasi a nessuno.

Dopo aver rivelato il suo scoop del giorno, infatti, l'insider è tornato sulla sua pagina ufficiale del social network X per aggiungere una specifica: "Ian McKellen tornerà nei panni di Magneto in Avengers: Secret Wars, ma solo se sarà ancora vivo per allora" ha scritto My time to shine hello in due post differenti, il primo dei quali mostrava il Magneto del leggendario attore britannico mentre il secondo mostrava un orologio a pendolo che scandiva l'inesorabile passaggio del tempo. "Mi dispiace ragazzi, ma ha tipo 90 anni e ho dovuto aggiungere questo disclaimer".

Anche se molti non hanno gradito la mancanza di tatto, la precisazione per uno scooper dalla reputazione solida come My time to shine hello è stata quasi obbligata: questo perché, dato che oggi l'attore ha 84 anni, Ian McKellen avrà 88 anni quando Avengers: Secret Wars uscirà nei cinema di tutto il mondo a maggio 2027 (a patto che il film finale della Saga del Multiverso non venga rinviato nuovamente), il che vuol dire che dovrà girare le sue scene (presumibilmente molto ridotte) tra gli 86 e gli 87 anni. A patto, ovviamente, che le informazioni di My time to shine siano corrette.



Tuttavia non è la prima volta che si parla di un possibile esordio di Magneto nel MCU: qualche mese fa, l'amico e collega di Ian McKellen Sir Patrick Stewart, che ha ripreso il ruolo di Charles Xavier in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, aveva svelato che la Marvel ha dei piani per il professor X e Magneto.

Li rivedremo anche in Deadpool 3 prima di Avengers: Secret Wars? Staremo a vedere.