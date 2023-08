Avengers: Secret Wars può frantumare i record di Avengers: Endgame, non solo al box office

I Marvel Studios potrebbero essere a lavoro su un soft reboot del Marvel Cinematic Universe in arrivo dalla Fase 7 in poi, ma nel frattempo i fan aspettano di vedere se la Saga del Multiverso riuscirà a battere i record ottenuti dalla Saga dell'Infinito.

Tralasciando i numeri degli incassi al box office, dei quali al momento ha davvero poco senso parlare considerato che mancano ancora molti anni all'uscita dei prossimi crossover del franchise, vale la pena analizzare i 'numeri' di personaggi che Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars promettono di portare sul grande schermo, così grandi e impressionanti da far impallidire perfino quelli da record vantati da Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

I due film crossover della Saga dell'Infinito, infatti, hanno visto comparire tutti gli eroi del MCU contro l'enorme esercito di Thanos, composto da Chitauri, Outriders, Leviathan e Black Order: ciò ha prodotto la più grande battaglia dei Marvel Studios fino ad oggi, ma Avengers: The Kang Dynasty del 2026 già promette di distruggere questo record, non solo grazie ai tanti nuovi supereroi introdotti nella Fase 4 ma soprattutto per via della scena post-credit di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che ha introdotto il Consiglio dei Kang e anticipato un esercito di migliaia di Varianti di Kang pronti a dichiarare guerra agli Avengers.

Senza contare che successivamente, nel 2017, Avengers: Secret Wars dovrebbe sbaragliare il record di Avengers: Endgame per il maggior numero di supereroi in una singola battaglia. Secondo le indiscrezioni, infatti, mentre Avengers: The Kang Dynasty si concentrerà sui supereroi del MCU il sequel Secret Wars includerà anche i supereroi del Multiverso, puntando i riflettori su Varianti dei personaggi Marvel provenienti da altre saghe cinematografiche come ad esempio Wolverine di Hugh Jackman e gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield. Sommando tutti questi personaggi si avrà senza dubbio un roster di eroi molto più ampio di quello di Endgame, nonché uno dei cast più impressionanti della storia del cinema.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà a maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars arriverà a maggio 2027.