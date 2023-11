Avengers: Secret Wars, il finale di Loki 2 nasconde una grande anticipazione per il film

Il finale di Loki 2 nasconde una grande anticipazione per Avengers: Secret Wars, l'attesissimo film concluso della Saga del Multiverso che arriverà a maggio 2027 al termine della Fase 6 del Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios.

Questa prima grande e sostanziale anticipazione nei confronti di Avengers: Secret Wars è arrivata quando Loki si è trovato ancora una volta faccia a faccia con Colui che Rimane, la variante di Kang il Conquistatore posta alla fine dei tempi e incaricata di mantenere ordine nella Sacra Linea Temporale: la sua morte al termine della prima stagione non era mai stata confermata in via definitiva e permanente, e infatti si scopre che Colui che rimane è sempre rimasto in vita e che tutto ciò che Loki e gli spettatori hanno visto finora non è stato altro che un loop destinato a durare all'infinito, perché il Telaio è in realtà un sistema di sicurezza che mantiene intatta la Sacra linea temporale.

Quando Loki si contrappone a questa idea di loop infinito e predeterminato, e cerca di trovare un modo per aggirare ciò che Colui che rimane ha costruito, il villain lo avverte che, senza il suo lavoro a tenere saldi i principi della realtà dalla fine dei tempi a ritroso, tutto è destinato a crollare: le linee temporali del Multiverso dovranno essere rimosse oppure ci sarà una guerra devastante tra le diverse realtà...un riferimento, appunto, alla guerra segreta che sarà al centro della Saga del Multiverso.

Le cose procedono ancora di più verso Avengers: Secret Wars quando Loki decide comunque di aggirare le regole di Colui che rimane diventando il nuovo protettore del Multiverso: invece che eliminare le linee temporali ramificate, ora Loki le custodisce personalmente e permetterà loro di coesistere. La loro esistenza, però, sottintende la possibilità di future Incursioni, che evidentemente porteranno alla Guerra del Multiverso, e non a caso sono in molti a sperare che sia lo sceneggiatore di Loki 2 Eric Martin a scrivere Avengers: Secret Wars.



In questi giorni, poi, i Marvel Studios hanno svelato un'altra grossa anticipazione per Avengers: Secret Wars nella scena post credit di The Marvels.