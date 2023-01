Avengers: Secret Wars, i fan ipotizzano chi potrebbe sconfiggere Kang!

Ormai è più che chiaro che Avengers Secret Wars sarà l'Endgame di queste nuove fasi del Marvel Cinematic Universe. L'arrivo di Kang introduce, sicuramente, un villain di altissimo livello. Diversi fan hanno iniziato ad ipotizzare chi potrebbero essere i tre eroi "chiave" della sconfitta di Kang.

L'uscita di Ant-Man and The Wasp Quantumania introduce il pubblico alla potenza che il personaggio può raggiungere. Se in Avengers: Endgame la chiave della sconfitta di Thanos sono stati Steve Rogers, Tony Stark e Thor, sembra che gli appassionati sui social stiano cercando i loro nuovi Big Three al quale affidare il destino dell'intero universo (e del multiverso, in questo caso). Reddit e Twitter sono, ovviamente, i campi più fertili nel quale nascono e crescono queste teorie.

Il nome più quotato secondo i fan è sicuramente quello di Scarlet Witch che è stata definita come l'essere più potente dell'MCU. La sua conoscenza del multiverso e della magia del caos potrebbero essere fondamentali per sconfiggere colui che, a quanto pare, ha come arma il tempo e il multiverso. Un altro possibile contendente potrebbe essere Doctor Strange, non solo per il ruolo che ha avuto in Avengers Endgame ma, soprattutto, per il bagaglio mistico che si porta dietro fin dalla sua introduzione nel Marvel Cinematic Universe. A conquistare l'ultimo slot disponibile, secondo molti, dovrebbe essere Loki. Nonostante l'antieroe di Tom Hiddleston sia diventato un personaggio televisivo, la sua conoscenza della TVA e il fatto di esser stato il primo ad interfacciarsi con una variante di Kang potrebbero essere fondamentali.

Proprio parlando della serie sul Dio degli Inganni in molti stanno ipotizzando di poter incontrare una nuova variante di Kang in Loki 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!