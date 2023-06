Avengers: Secret Wars, i fan cercano di indovinare quali saranno i prossimi eroi Marvel

Il periodo post Endgame è da considerare quasi un momento di transizione per le produzioni Marvel, alle prese con risultati non sempre eccellenti, quantomeno per quanto riguardi l’apprezzamento del pubblico e della critica. Non è un caso che molti fan stiano già cercando di capire quali saranno gli eroi del prossimo film degli Avengers

Abbiamo già parlato di come Avengers: Secret Wars possa segnare la rinascita dei film Marvel dopo alcuni prodotti non sempre considerati all’altezza. La nuova fase del Marvel Cinematic Universe e l’uscita, prevista per il 2025 del nuovo film degli Avengers serviranno a decretare se la casa delle idee sia ancora in grado di appassionare il pubblico appassionato di cinema e serie tv.

Stando all’attenzione dei fan a proposito dei nuovi film, l’interesse sembrerebbe ancora molto alto, come testimoniato dalla directory su Reddit dedicata ai Marvel Studios.

Un utente, in particolare, ha espresso la sua opinione su quali dovrebbero essere i sei eroi principali in Kang Dynasty e Secret Wars, mostrando, a dire il vero di non avere le idee troppo chiare in proposito: “Le mie scelte sono Spider-Man, Doctor Strange, Mister Fantastic, Captain Marvel, Capitan America 2 e Thor (altri candidati nella mia testa sono She-Hulk, Scarlet, Hulk, Occhio di Falco, Vedova Nera 2, Ms. Marvel, Loki, Moon Knight, Ant-Man e Deadpool). Cosa ne pensate?”

Alcuni di questi nomi sono quindi risultati estremamente papabili dato il consenso di altri appassionati nel prosieguo della discussione e considerando l’importanza che rivestono nell’universo Marvel: in particolare Spider-Man e Capitan America sembrano scelte obbligate da cui ripartire.

Riportando la notizia che Jeremy Renner sarebbe pronto a tornare nel Marvel Cinematic Universe, poniamo a voi l’annosa questione: quali eroi vorreste vedere protagonisti dei prossimi grandi film MCU sugli Avengers?