Avengers: Secret Wars sarà l'Endgame dei supereroi Marvel dei film creati fuori dal MCU

Da mesi ormai si parla di Avengers: Secret Wars come un crossover molto più vasto di Avengers: Endgame, con al centro un gruppo di 'Avengers del Multiverso' composto da Wolverine di Hugh Jackman e Spider-Man di Tobey Maguire, e ora sul web sono giunte nuove indiscrezioni riguardanti il progetto.

Come scritto in queste ore dal noto insider My time to shine hello sulla sua pagina del social network X, infatti, Secret Wars sarà l'Avengers: Endgame di tutti i franchise Marvel arrivati al cinema prima o durante il Marvel Cinematic Universe ma realizzati al di fuori di esso: fanno parte di questa lista tutti i film targati Marvel ma realizzati lontano dai Marvel Studios, vale a dire i film del franchise degli X-Men, i film di Daredevil ed Elektra, i film di Ghost Rider, i film di Blade con Wesley Snipes, i film del Punitore, i film dei Fantastici 4, i film di Spider-Man con Tobey Maguire e Andrew Garfield e così via.

Come si legge nel più recente post di My time to shine hello: "Se Endgame è stata la chiusura dell'inizio dell'MCU e della storia di Iron Man, allora Secret Wars è il finale dei franchise Marvel che sono venuti prima di Iron Man e dell'MCU."

Non è la prima volta che My time to shine hello e i suoi colleghi insider puntano il dito verso questa direzione per l'atteso Avengers: Secret Wars, film che rappresenterà il finale della Saga del Multiverso: in base alle indiscrezioni, infatti, la trama seguirà un gruppo di 'Avengers del Multiverso' che si uniranno ai Nuovi Avengers (che invece saranno i protagonisti di Avengers: The Kang Dynasty) per impedire la fine del Multiverso e sconfiggere una volta per tutte Kang il Conquistatore (o una delle sue Varianti). Avengers: Secret Wars dovrebbe includere anche il ritorno di Robert Downey Jr nei panni di una Variante di Tony Stark, e in base alle recenti voci di corridoio dovrebbe anche segnare l'inizio di un soft reboot del MCU in vista del lancio della Fase 7.

Avengers: The Kang Dynasty uscirà a maggio 2026, Avengers: Secret Wars arriverà a maggio 2027.