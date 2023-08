Avengers: Secret Wars, c'è il già trailer fan-made: un crossover più grande di Endgame

L'attesa per Avengers: Secret Wars è già palpabile tra i fan del Marvel Cinematic Universe nonostante manchi ancora tantissimo alla data d'uscita prevista attualmente per maggio 2027, tanto che su YouTube in questi giorni è comparso un simpatico trailer fan-made che anticipa le atmosfere del film.

Il trailer creato dai fan dei Marvel Studios - disponibile nel player che potete trovare in calce all'articolo - si aggrappa alle recenti indiscrezioni secondo le quali Avengers: Secret Wars avrà per protagonisti le Varianti dei supereroi del MCU provenienti da altri universi alternativi, come ad esempio Hugh Jackman di Wolverine, gli Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield e il Ghost Rider di Nicolas Cage, dando vita ad una versione 'del Multiverso' degli Avengers. Il filmato vede infatti gli Avengers rimasti attivi nel corso della Saga del Multiverso riunirsi per reclutare gli eroi Marvel provenienti da altri universi per creare il più grande crossover della storia del cinema e sconfiggere i villain di turno, come Kang il Conquistatore e Dottor Destino.

Ricordiamo che Avengers: Secret Wars è atteso per maggio 2027 e sarà la seconda parte di un dittico di nuovi film dedicati agli Avengers che inizierà a maggio 2026 con Avengers: The Kang Dynasty. Stando alle recenti voci di corridoio sul futuro dei Marvel Studios, i due film potrebbero aprire la strada ad un soft reboot del Marvel Cinematic Universe, con la saga che a quel punto avrà raggiunto i vent'anni di longevità con il primo Iron Man di Jon Favreau datato 2008.

Restate sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.