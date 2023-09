Avengers: Secret Wars diretto da Sam Raimi! Rumor clamoroso, reunion con Tobey Maguire?

Dopo aver annunciato un cambio di sceneggiatori per Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars, il noto insider My time to shine hello ha anticipato sui suoi canali social che Sam Raimi è attualmente il candidato numero uno per dirigere l'atto finale della Saga del Multiverso.

Come saprete, il regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton è stato scelto come regista di Avengers: The Kang Dynasty, ma al momento - e con gli scioperi di Hollywood, senza contare la data d'uscita ancora lontanissima, è probabile che ci sarà da aspettare ancora un po' per un annuncio ufficiale - i Marvel Studios non hanno ancora rivelato chi dirigerà Avengers: Secret Wars, che - sempre secondo i rumor - sarà il capitolo finale del MCU che i fan conoscono in vista di un soft reboot pensato per le prossime Fasi della saga.

Tuttavia, secondo il solitamente affidabile scooper My Time To Shine Hello, Sam Raimi sarebbe attualmente la “migliore scelta” dello studio per Avengers: sarebbe il secondo titolo targato Marvel Studios per il regista, che viene dal successo di pubblico e di critica ottenuto con il sequel di Doctor Strange, Doctor Strange nel Multiverso della Follia, forse non casualmente uno dei titoli della saga che finora più hanno avuto a che fare con il concetto di Multiverso, e il quinto film di supereroi Marvel in generale se consideriamo anche i tre classici Spider-Man con Tobey Maguire, resi canonici nel MCU dagli eventi di Spider-Man: No Way Home.

E a proposito, tutti sanno ormai che secondo quanto riportato Avengers: Secret Wars avrà per protagonisti gli 'Avengers del Multiverso', con personaggi dei vecchi film Marvel non-MCU come ad esempio Wolverine di Hugh Jackman e Spider-Man di Andrew Garfield, senza contare ovviamente lo stesso Tobey Maguire: che la tanto attesa reunion tra Sam Raimi e il suo Spider-Man possa avvenire nel film degli Avengers e non nel tanto chiacchierato Spider-Man 4? Staremo a vedere.

Avengers: Secret Wars è atteso per maggio 2027, vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità.