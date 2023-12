Avengers: Secret Wars sarà davvero un film di oltre 5 ore? Quasi, ma non proprio

Sono state ore a dir poco tumultuose per i fan dei Marvel Studios grazie ai numerosi leak sulla Saga del Multiverso fatti trapelare da The Cosmic Circus, ai quali ora prova a rispondere il noto insider Jeff Sneider.

Il famoso conduttore del podcast The Hot Mic, infatti, ha anticipato che i piani dei Marvel Studios attualmente sono quelli di concentrarsi su Avengers: Secret Wars per renderlo il film migliore possibile, dato che è ancora lì che tutte le strade della Saga del Multiverso porteranno: il progetto è pensato per concludere la lunga storyline al centro delle Fasi 4, 5 e 6, ma anche per aprire le porte alle prossime Fasi e alla prossima maxi Saga del Marvel Cinematic Universe.

Nelle scorse settimane proprio Sneider aveva insistito sul fatto che Avengers: The Kang Dynasty non esisterà più, e che in compenso la Marvel realizzerà Avengers: Secret Wars - Parte 1 e Parte 2, e tenendo fede a questa posizione lo scooper ha anticipato che - in base alle sue fonti - Kevin Feige e i creatori del franchise immaginano Avengers: Secret Wars come un unico film di oltre 5 ore, che però uscirà al cinema in due capitoli separati da 'un intermezzo di un anno': questo perché, in base al calendario delle uscite Disney fino al 2031, sappiamo che Avengers 5 e Avengers 6 usciranno rispettivamente a maggio 2026 e a maggio 2027.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sintonizzati.