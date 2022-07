Avengers: Secret Wars, nel crossover torneranno ancora i tre Spider-Man?

Al Comicon-Con di San Diego, Kevin Feige ha annunciato la Fase 6 del MCU che culminerà appunto in Avengers: Secret Wars, in molti si sono chiesti quali personaggi sarebbero comparsi in questo nuovo cross-over e secondo i fan, tra i più papabili ci sono i 3 Spider-Man visti in in No Way Home.

In un post diventato virale su Reddit, ci si chiede se Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire possano tornare a vestire i panni dei rispettivi Peter Parker e molti utenti del celebre social network sembrano essere convinti che ciò accadrà.

Sebbene siano davvero poche le informazioni in nostro possesso, in Avengers: Secret Wars i celebri eroi devono salvare il multiverso dal collasso a causa di una massiccia incursione. Gli eroi della Terra-616 e e le loro altre varianti sparse nel multiverso ormai allo stremo, dovranno unire le forze nel tentativo di evitare la distruzione assoluta.

Andrew Garfield vestirebbe ancora una volta i panni di Spider-Man, sebbene abbia dichiarato più volte che tra lui e la Sony non ci sono stati assolutamente contatti a tal proposito. Lo stesso Tobey Maguire non ha chiuso il capitolo Peter Parker, quindi stando alle parole dei due attori, sembrano esserci tutti i presupposti per una nuova reunion dei 3 Spidey. Certamente, questo nuovo incontro non stupirebbe i fan come quello di No Way Home, ma sarebbe davvero bello vederli collaborare ancora una volta per il bene del multiverso.

