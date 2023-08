Avengers: Secret Wars, confermati i rumor sul reboot del MCU? 'All New Marvel Studios'

Mentre si continua a mormorare della possibile partecipazione di Andrew Garfield e Hugh Jackman in Avengers: Secret Wars, continuano ad emergere nuove interessantissime anticipazioni riguardanti il capitolo finale della Saga del Multiverso e il futuro del Marvel Cinematic Universe oltre la Fase 7.

In un post pubblicato su X dal popolare insider Can we get some toast e ricondiviso anche dall'illustre collega scooper My time to shine hello, viene anticipato che i Marvel Studios potrebbero avere in cantiere un reboot del Marvel Cinematic Universe: il post lo definisce un 'soft reboot' e prende ad esempio il famoso reboot dei fumetti denominato 'All New, All Different Marvel', che la Marvel Comics organizzò nel 2015 come piano editoriale per rilanciare le sue varie serie a fumetti dopo l'uscita - guarda caso - del fumetto Secret Wars.

Si legge nel post dell'insider: "É sempre più evidente: è molto probabile che Avengers: Secret Wars porrà le basi per un soft-reboot dell'intero MCU, un po' come ha fatto The Flash per il DCU. Sarà l'addio non solo per l'intero Fox-Verse, ma anche per il MCU che tutti noi abbiamo imparato ad amare in questi anni. In seguito ci sarà un 'All New, All Different' MCU".

Non è la prima volta che sentiamo parlare di un possibile soft reboot del MCU in arrivo dopo la Saga del Multiverso: già in precedenza, il famoso portale Marvel Studios Spoilers (fatto chiudere dalla Disney a causa dei numerosi leak) aveva anticipato questa possibile soluzione narrativa per 'sfoltire' il sempre più vasto MCU e dire addio agli attori storici in occasione dei vent'anni della saga, che si festeggeranno nel 2028. Recentemente, anche il creatore dell'ArrowVerse Marc Guggenheim ha dichiarato che secondo lui Avengers: Secret Wars sarà la scusa perfetta per un reboot del MCU.

Al momento è impossibile saperne di più, quindi rimaniamo nel campo della speculazione: restate con noi per tutti i prossimi aggiornamenti!