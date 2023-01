Avengers Secret Wars 'come Endgame ma nel Multiverso': un viaggio tra realtà alternative?

Continuano ad emergere nuove indiscrezioni sull'attesissimo Avengers: Secret Wars, sesto film della saga Marvel Studios dedicata agli Avengers e, insieme ad Avengers: The Kang Dynasty, che lo anticiperà di qualche mese, culmine della Saga del Multiverso.

Dopo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi tramite i tweet del famoso insider My Time to Shine, secondo il quale Robert Downey Jr tornerà nel MCU e il vero villain di Avengers 6 non sarà Kang il Conquistatore, ora il noto account Heavy Spoilers ha anticipato che Avengers: Secret Wars 'ruberà' uno dei meccanismi della trama di Avengers: Endgame nel proporre la sua epopea attraverso il Multiverso Marvel.

Come potete vedere voi stessi nel tweet riportato in calce all'articolo, in base alle informazioni ottenute da Spoilers Avengers: Secret Wars riproporrà fondamentalmente la trama del viaggio nel tempo di Endgame, ma sostituendo il viaggio verso il passato della saga con un viaggio verso realtà parallele: "Da quello che ho sentito su Secret Wars, in pratica vogliono fare Endgame ma con il Multiverso al posto del viaggio nel tempo. Invece di rivisitare alcuni momenti chiave del passato del MCU come hanno fatto con Avengers: Endgame, i protagonisti viaggeranno verso 'realtà parallele' famose dell'ampio universo Marvel."

Da notare che queste indiscrezioni - assolutamente non ufficiali e tutt'altro che verificabili - sembrerebbero almeno apparentemente coincidere con quelle diramate qualche giorno fa dal già nominato My Time to Shine, secondo il quale, mentre Avengers: The Kang Dynasty avrà per protagonisti i Nuovi Avengers guidati da Captain America/Sam Wilson, Avengers Secret Wars sarà raccontato dal punto di vista degli eroi degli universi paralleli, tra i quali ci saranno anche Hugh Jackman e Tobey Maguire come Wolverine e Spider-Man.

Insomma, unendo le informazioni fatte circolare dai due scooper, Secret Wars vedrà un team di Avengers del Multiverso viaggiare attraverso le realtà alternative della Marvel per tentare di sconfiggere l'Arcano: magari, da queste realtà alternative, dovranno recuperare qualche arma segreta, un po' come fu per le Gemme dell'Infinito sparse in varie linee temporali in Endgame? Questo viaggio attraverso il Multiverso, tra l'altro, potrebbe giustificare anche i fantomatici ritorni di Robert Downey Jr, Hugh Jackman e Tobey Maguire, per la prima volta tutti insieme in un film Marvel.



Sicuramente si tratta di una possibilità che farà eccitare molti appassionati, ma per il momento è bene rimanere con i piedi per terra. Del resto, manca ancora tanto ai due film: The Kang Dynasty uscirà il 2 maggio 2025, mentre Secret Wars arriverà l'1 maggio 2026.