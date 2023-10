Avengers: Secret Wars, Cillian Murphy è il Dottor Destino nel nuovo poster fan made!

Avengers: Secret Wars è ancora lontano nel tempo e, sebbene non sia stato ancora pubblicato alcun materiale promozionale, i fan si stanno portando avanti in quanto a teorie e idee capaci di anticipare i protagonisti del Marvel Cinematic Universe nel nuovo film del franchise. Un poster diffuso online immagina Cillian Murphy come il Dottor Destino.

Dopo aver riportato le parole della Marvel a proposito delle influenza che Loki 2 avrà su Avengers: Secret Wars, torniamo a parlare del film della saga per condividere l’interessante poster prodotto e pubblicato da un fan che mette al centro della trama uno dei cattivi più iconici della Casa delle Idee, immaginandolo interpretato da uno degli attori più sulla cresta dell’onda degli ultimi anni.

L’utente Instagram marvels.wolverine ha infatti diffuso sul proprio profilo una bella creazione digitale che vede il protagonista di 28 Giorni Dopo con il volto coperto a metà dall’inconfondibile maschera e con un incredibile numero di eroi Marvel pronti all’azione in quella che non sfigurerebbe come locandina ufficiale di un film dell’MCU.

È molto probabile che Destino venga prima o poi introdotto nelle opere per il cinema della Casa delle Idee, sebbene non sembra possa accadere nel prossimo film che servirà da reboot ai Fantastici Quattro se non, magari, in una scena post credit.

In attesa di poter avere informazioni più precise e, magari, ufficiali, rispetto al film, vi lasciamo a una lista di tutti gli Avengers originali sopravvissuti e che potremo ritrovare in Avengers: Secret Wars.