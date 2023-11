Avengers: Secret Wars, anche Chris Evans ha un accordo con i Marvel Studios

Il noto insider My time to shine hello ha colpito ancora in queste ore, e dopo aver annunciato il ritorno di Robert Downey Jr nel Marvel Cinematic Universe tramite la sua pagina ufficiale del social network X ha confermato anche che Chris Evans sarà nel film crossover Avengers: Secret Wars.

L'insider, noto per le sue anticipazioni e gli scoop di prima mano, ha confermato tramite le proprie fonti interne ai Marvel Studios che Chris Evans ha un accordo per tornare nei panni di Captain America in Avengers: Secret Wars, che già ad anni di distanza (nel nuovo calendario delle uscite Disney il film Marvel è fissato per 7 maggio 2027) si preannuncia come uno dei progetti più ambiziosi della storia del cinema.

L'ultima volta che Chris Evans ha interpretato Steve Rogers alias Captain America è stato in Avengers: Endgame, film che a differenza di quanto accaduto con Iron Man, che ha sacrificato la propria vita per sconfiggere Thanos, ha tecnicamente 'risparmiato' il supereroe a stelle e strisce, che però ha scelto di 'restare nel passato' e invecchiare normalmente dopo aver restituito le varie Gemme dell'Infinito alle loro rispettive sequenze temporali. Ad oggi, Steve Rogers è ancora vivo nel MCU ma è lontano dalle scene, col ruolo di Captain America ereditato da Sam Wilson (Anthony Mackie, che dopo la serie tv Falcon & The Winter Soldier tornerà nei panni del supereroe nel nuovo film Captain America: Brave New World, quarto titolo del franchise di Captain America ma anche il primo senza Steve Rogers).

Ricordiamo che, sempre stando alle fonti di My time to shine hello, i protagonisti di Avengers: Secret Wars saranno Tobey Maguire e Hugh Jackman.