Avengers: Secret Wars, chi potrebbe morire alla fine del prossimo ciclo?

Chi morirà alla fine di Avengers: Secret Wars? Il capitolo finale della Saga del Multiverso è stato recentemente descritto come l'Avengers: Endgame dei supereroi nati prima del MCU, dunque con un roster di personaggi così vasto per i fan potrebbe prospettarsi una vera e propria ecatombe.

La fine di Avengers: Endgame resterà per sempre nei cuori dei fan della saga grazie all'emozionante sacrificio dell'Iron Man di Robert Downey Jr (anche se Iron Man dovesse tornare in Avengers: Secret Wars come una Variante dal Multiverso, cosa di cui si rumoreggia già da diverso tempo), alla morte di Vedova Nera e all'addio di Steve Rogers, ma il finale della Saga del Multiverso promette di portare a termine non solo lo scontro degli eroi del Marvel Cinematic Universe con Kang il conquistatore e la sua 'Dinastia' di Varianti, ma anche le tantissime storyline dei film Marvel realizzati fuori dal MCU, come ad esempio il franchise degli X-Men della Fox e i film di Spider-Man con Tobey Maguire e Andrew Garfield della Sony.

Secondo le indiscrezioni, insomma, ciò che i fan hanno visto in Spider-Man: No Way Home sarà ridimensionato ad antipasto se paragonato a ciò che succederà in Avengers: Secret Wars: il film potrebbe segnare definitivamente l'addio con il Wolverine di Hugh Jackman e gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield, senza contare i tanti eroi 'canonici' del MCU che fanno parte della saga fin dal principio, come ad esempio Thor di Chris Hemsworth o Hulk di Mark Ruffalo.

Chiaramente con un così vasto elenco di personaggi a disposizione il numero delle morti eccellenti potrebbe essere davvero elevato, e la sensazione è che la Marvel voglia fare piazza pulita col passato in vista di ciò che arriverà nella Fase 7 e oltre: non a caso, alcuni dei più illustri insider del settore parlano di Avengers: Secret Wars come un soft reboot del MCU, con una storia che chiuderà tutti i conti in sospeso e dirà addio ai personaggi 'più anziani' della saga in occasione dei vent'anni del MCU (Avengers: Secret Wars uscirà a maggio 2027, con il Marvel Cinematic Universe che celebrerà il suo ventennale nel 2028, dato che l'uscita del primo Iron Man risale al 2008).

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità relative alla saga, che certamente non tarderanno ad arrivare una volta che gli scioperi di Hollywood saranno terminati.