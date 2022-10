Avengers Secret Wars sarà un capitolo fondamentale per la saga di Spider-Man...e Venom!

Il futuro della saga di Spider-Man in queste ore è al centro di un grosso rumor fatto circolare dal portale Cosmic Circus, che dopo aver anticipato che Spiderman 4 sarà collegato a Daredevil Born Again ha fornito anche una sorta di panoramica sull'intera seconda trilogia di Peter Parker nel MCU.

In base alle informazioni ottenute - che chiaramente non sono da considerare come ufficiali - Cosmic Circus fa sapere l'idea della nuova trilogia di Spider-Man è introdurre il simbionte nella vita di Peter Parker, cosa per altro già anticipata dalla scena post-credit di Spider-Man: No Way Home.

L'incontro tra Spider-Man e il Simbionte Venom, però, non avrà luogo in Spider-Man 4 - che, come vi abbiamo riportato in un precedente articolo, secondo Cosmic Circus sarà una sorta di sequel della serie di Daredevil - bensì riecheggerà quello dei fumetti e avverrà in uno dei due prossimi film degli Avengers: come nei fumetti - accadrà durante uno dei due prossimi film degli Avengers: come forse saprete, nei fumetti Marvel degli anni '80 Spider-Man entrò in possesso della sua famosa tuta nera nella pagine del crossover "Secret Wars", lo stesso sottotitolo scelto per Avengers 6 (sebbene si presume che le Secret Wars del MCU saranno collegate alla saga a fumetti omonima uscita nel 2015 e dedicata al Multiverso...ma insomma, non sarebbe la prima mescolata di carte organizzata dai Marvel Studios). Qualora le informazioni ottenute dal portale fossero vere, significherebbe che, sebbene il simbionte verrà introdotto durante la Fase 6 del MCU, la seconda trilogia di Peter Parker continuerà oltre la Fase 7 e dopo la fine della Saga del Multiverso.

Inoltre, Cosmic Circus si è anche pronunciato sul futuro di Tobey Maguire e Andrew Garfield: al momento il portale afferma che non ci sono notizie né per quanto riguarda eventuali film stand-alone per continuare le rispettive saghe, né per una possibile apparizione in Avengers: The Kang Dynasty o Avengers: Secret Wars, sebbene le sue fonti gli abbiano fatto sapere che il ritorno dei due 'vecchi' Spider-Men è più una questione di 'quando', e non di 'se'. Del resto sarebbe difficile ignorare il successo di Spider-Man: No Way Home e le possibilità narrative concesse dalla scappatoia del Multiverso (ne sanno qualcosa Hugh Jackman Wolverine e Deadpool).

Resta da vedere se le affermazioni di Cosmic Circus troveranno terreno fertile nella realtà: come sempre, vi terremo aggiornati.