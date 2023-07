Avengers Secret Wars, quanti cameo clamorosi potrebbero esserci nel film?

Quanti cameo clamorosi potrebbero esserci in Avengers: Secret Wars? Annunciato nel 2022 e previsto per il 2025, il film conclusivo della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe è stato recentemente rinviato al 2027, ma i rumor e le indiscrezioni non rallentano.

Mentre si mormora che Avengers: Secret Wars potrebbe preparare il terreno ad un reboot del MCU, molti appassionati sono curiosi di sapere quali e quanti supereroi Marvel appariranno nel nuovo film della saga degli Avengers: naturalmente non ci sono informazioni ufficiali al momento, ma diversi insider e scooper più o meno affidabili negli scorsi mesi hanno più volte fatto sapere ai propri follower di essere a conoscenza di qualche succoso dettaglio.

Ad esempio, da tempo si parla di un possibile ritorno di Robert Downey Jr nei panni di Iron Man, con una porzione di trama che permetterà a Morgan Stark, la figlia di Tony introdotta in Avengers: Endgae, di 'incontrare suo padre', o meglio una Variante di suo padre, grazie alla realtà distorta del Multiverso. Anche un ritorno di Chris Evans come Steve Rogers è stato oggetto di speculazione, mentre il celebre leaker My time to shine ha dato per certa la partecipazione di Hugh Jackman e Tobey Maguire in Avengers: Secret Wars nei panni di Wolverine e Spider-Man.

Le possibilità offerte dal Multiverso (e soprattutto dalla fusione tra Disney e Fox e la collaborazione tra Disney e Sony per il franchise di Spider-Man) chiaramente sono infinite, ma per avere qualche indicazione in più bisognerà aspettare almeno l'uscita di Avengers: The Kang Dynasty, nella speranza che possa rendere più chiare le intenzioni dei Marvel Studios con Avengers: Secret Wars: quel che è certo è che il progetto si preannuncia epocale e più grande di Avengers: Endgame, tanto che i rumor anticipano che la Disney potrebbe dividere Avengers: Secret Wars in due parti.

Come sempre vi terremo aggiornati, quindi rimanete con noi.