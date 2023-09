Avengers: Secret Wars, attenzione: Marvel Studios vogliono Alfonso Cuaron per la regia?

Dopo la Civil War del MCU, scoppia anche quella degli scooper: dopo i rumor su Sam Raimi alla guida di Avengers: Secret Wars diffusi dal noto insider My time to shine hello, un altro insider ha fatto circolare un'indiscrezione totalmente diversa.

Secondo il famoso scooper Daniel Richtman, infatti, la Marvel vorrebbe nientemeno che Alfonso Cuaron per dirigere Avengers: Secret Wars: da prendere con le dovute precauzioni, il rumor ha immediatamente conquistato le vette dei trend dei social dopo la sua diffusione, ed è rimbalzato anche sul portale World of Reel, solitamente dedicato al cinema d'autore.

Ed effettivamente il nome di Alfonso Cuaron, autore di Roma, Y tu mama tambien e del cult post-apocalittico I figli degli uomini, appartiene certamente a quella categoria, tanto da suonare strano se accostato al franchise multimiliardario dei Marvel Studios. Tuttavia non va dimenticato che, nel corso della sua carriera, l'autore messicano ha lavorato anche per conto dei grandi studios hollywoodiani, realizzando ad esempio il pluri-premio Oscar Gravity con Sandra Bullock e George Clooney e soprattutto Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, quello che da molti è considerato il miglior fil della saga nata dai romanzi di JK Rowling.

Certo vedere il nome di Alfonso Cuaron vicino a quello di Avengers: Secret Wars è abbastanza inverosimile, ma perché Daniel Richtman avrebbe dovuto esporsi così tanto? Per il momento non possiamo far altro che restare in attesa di prossimi aggiornamenti.