Avengers: Secret War, questa teoria su Spider-Man di Andrew Garfield vi strapperà il cuore

Come ormai saprete secondo le indiscrezioni Marvel Studios vogliono anche Spider-Man di Andrew Garfield in Avengers: Secret Wars, e ora una nuova commovente teoria sulla star di The Amazing Spider-Man è diventata virale tra gli appassionati del Marvel Cinematic Universe.

La teoria in questione, condivisa dal portale TheCosmicCircus, immagina che il Multiverso giocherà un ruolo importante nel dare finalmente al Peter Parker di Andrew Garfield un tanto agognato lieto fine.

I rapporti suggeriscono che sia Andrew Garfield che Tobey Maguire sarebbero stati contattati da Kevin Feige prima dell'inizio dello sciopero del sindacato degli attori SAG per riprendere ancora una volta i loro rispettivi ruoli di Spider-Man in Avengers: Secret Wars, che in base alle poche informazioni note dovrebbe avere per protagonisti un nuovo gruppo di 'Avengers del Multiverso', un team formato dai più importanti supereroi dei film Marvel Legacy realizzati fuori dal MCU canonico. La teoria va addirittura oltre e suggerisce che, alla fine del film, lo Spider-Man di Andrew Garfield troverà il suo lieto fine con Gwen, o per meglio dire una nuova Variante di Gwen reclutata nel Multiverso per la battaglia finale contro Kang il Conquistatore.

Già in precedenza il Marvel Cinematic Universe, con Spider-Man: No Way Home, aveva contribuito a fornire ai fan alcuni indizi di come si è evoluta la storia del Peter Parker di Andrew Garfield dopo i tragici eventi di The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, e chissà che la saga di Kevin Feige non possa davvero mettere la parola fine alla sua avventura permettendo al Multiverso di 'sistemare' le cose.

Vi ricordiamo che Avengers: Secret Wars uscirà a maggio 2027. In base alle ultime indiscrezioni, Avengers: Secret Wars darà il via ad un soft reboot del MCU, pensato dalla Marvel per festeggiare il 20esimo anniversario della saga e chiudere con tutte le trame rimaste aperte finora.