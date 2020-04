Avengers, nel primo script di Infinity War Captain America sarebbe arrivato solo alla fine

Non è un mistero che Captain America (Chris Evans) abbia un ruolo un po' marginale in Avengers: Infinity War. All'inizio del film, il supereroe e i suoi Vendicatori Segreti sono in fuga dopo la rottura con le Nazioni Unite e il fallimento degli accordi di Sokovia. Sembra però che in origine avrebbe dovuto avere una parte ancora più piccola.

A un certo punto dello sviluppo della sceneggiatura, infatti, era previsto che il personaggio di Chris Evans sarebbe entrato in scena soltanto nel terzo atto di Infinity War, con la battaglia finale.

Lo hanno raccontato gli sceneggiatori del film, Christopher Markus e Stephen McFeely, in occasione del #QuarantineWatchParty di ComicBook.com. Nella prima bozza dello script Steve Rogers sarebbe stato introdotto nel terzo atto, ma poi l'idea è stata respinta una volta compreso che i fan lo avrebbero voluto vedere prima.

"Sì" ha risposto Markus su Twitter a una domanda sulla prima versione della sceneggiatura. "Poi siamo tornati in noi."

"Era così, ma faceva schifo" ha aggiunto McFeely.

Nel corso del #QuarantineWatchParty i due sceneggiatori hanno risposto poi ad altre domande su Avengers: Infinity War. Hanno per esempio parlato di come Thanos ottiene le Gemme, rivelando un ordine non casuale, e del ritorno di Teschio Rosso, uno dei motivi principali per cui Christopher Markus e Stephen McFeely si sono convinti a lavorare ad Avengers: Infinity War.