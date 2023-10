Avengers, anche il primo sceneggiatore attacca Joss Whedon: ' Uno str**zo'

Joss Whedon ha espresso tutto il suo potenziale nei primi anni del decennio scorso grazie a prodotti quali The Avengers e il suo sequel Avengers: Age of Ultron. Da quel momento, però, la sua carriera ha visto un declino anche a causa delle controversie a proposito dei suoi comportamenti sul set. Zak Penn, in questo senso, non si è risparmiato.

Dopo aver condiviso la notizia che Joss Whedon avrebbe voluto inserire The Wasp in The Avengers, torniamo a parlare dello sceneggiatore e regista di Firefly per riportare l’ennesimo attacco nei suoi confronti, questa volta da parte del collega scrittore Zak Penn.

Lo sceneggiatore di Ready Player One aveva infatti lavorato alla prima versione di The Avengers prima che Kevin Feige ponesse Whedon come regista del blockbuster Marvel.

Le dichiarazioni di Whedon dell’epoca, per quanto riguardasse lo script di Pen, non furono certo morbide: “C’era una sceneggiatura. Soltanto che non c’era una sceneggiatura di cui avrei filmato una sola parola”.

Nel nuovo libro che riguarda l’universo cinematografico Marvel, MCU: The Reign of Marvel Studios, Pen ha riflettuto su come Whedon lo abbia, di fatto, tirato fuori dal Marvel Cinematic Universe: “Ho sentito che avrebbe riscritto lui la sceneggiatura. Non ha nemmeno voluto incontrami. Io chiamo sempre lo sceneggiatore che sto sostituendo. Mi sembra una questione di cortesia”.

Quindi lo scrittore ha riferito di aver contattato Whedon, che conosceva da tempo: “Mi ha detto che per lui non era strano e che avrebbe riscritto il film. Mi è risultato subito chiaro che lui non avesse alcun interesse, in alcun modo, nel tenermi coinvolto per il film”.

Pen ha quindi concluso: “Per me è uno st****o. Penso sia una persona carriva e la cosa mi aveva sorpreso. Ricordate che i miei bonus dipendono dai crediti del film. Quindi, letteralmente milioni e milioni di dollari, che non sono il vero problema, sia chiaro, sono finiti nelle tasche di Joss invece che nelle mie”.

L’ennesimo attacco nei confronti di un regista e di uno sceneggiatore che non sembra essersi fatto troppi amici a Hollywood e che, dopo il flop di Justice League ha dovuto confrontarsi con i suoi atteggiamenti, invisi a gran parte dei colleghi e collaboratori, e che hanno contribuito al declino, improvviso, della sua carriera.

A proposito del primo, indimenticabile, crossover del Marvel Cinematic Universe, vi lasciamo alla recensione di The Avengers.