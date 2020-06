Avengers scatenati dietro le quinte di Civil War: Chris Evans svela l'imbarazzante video

Ospiti della rubrica Actors on Actors di Variety, Chris Evans e Paul Rudd hanno svelato un divertente retroscena sulle riprese di Captain America: Civil War, crossover del 2016 che ha visto la partecipazione di molti membri vecchi e nuovi degli Avengers.

"Io, Anthony Mackie e Scarlett Johansson abbiamo pensato di girare un video davvero esilarante" ha raccontato Evans. "Una sorta di annuario con tutta la gang della Marvel ispirato a quella canzone di Grease, 'We go togher, like lama rama', o qualunque fosse. Volevamo girare qualche video di persone che ballano per poi montarli tutti insieme."

L'interprete di Cap radunò dunque Rudd, Anthony Mackie, Jeremy Renner e Sebastian Stan e gli chiese di fare un balletto per 30 secondi. "Siete stati grandi - ha continuato Evans - Avete accettato di ballare senza fare troppe domande, ma poi non ho mai completato il video. L'ho abbandonato. Ma ho ancora i filmati del primo giorno in cui ci siamo incontrati".

"Devo averlo rimosso. Non ricordo nulla di tutto ciò" ha replicato Rudd, che ricordiamo farà ritorno nel confermato terzo capitolo di Ant-Man, prima che Evans lo rassicurasse: "Mi dispiace, l'ho ritrovato. È incredibile, ma non posso mostrarlo. È troppo imbarazzante."

Per altri approfondimenti sul volto di Captain America, che ha da poco festeggiato il suo trentanovesimo compleanno, vi lasciamo alle migliori interpretazioni di Chris Evans.