Avengers, Scarlett Johansson ammette: 'Temevo sarebbe stato un disastro'

Se Avengers: Endgame è considerato il miglior film di supereroi di sempre, le premesse del primo capitolo del Marvel Cinematic Universe dedicato ai Vendicatori non a tutti sembravano così incoraggianti. O almeno, non lo sembravano a Scarlett Johansson, l'interprete di Black Widow, che ha raccontato tutti i dubbi che aveva inizialmente sul progetto.

Scarlett Johansson aveva già debuttato nei panni di Natasha Romanoff in Iron Man 2, ma The Avengers è stato il primo vero evento crossover del MCU. In una recente intervista l'attrice ha spiegato che all'epoca non era affatto sicura che quel film sarebbe entrato nella storia dei cinecomic.

"Il pensiero di tutti noi nei nostri costumi da supereroe era che sarebbe stato un disastro" ha ammesso. "Beh, non proprio un disastro, ma qualcosa tipo: E questo cos'è? Cos'è questa roba?"

Da allora ne ha fatta di strada Scarlett Johansson, e presto la vedremo anche in un ruolo da protagonista nel Marvel Cinematic Universe, anche se Black Widow è stato posticipato a luglio. L'interprete di Natasha Romanoff ha poi spiegato anche il momento in cui ha capito che The Avengers sarebbe stato un film speciale: la battaglia di New York.

"Siamo tra le macerie della Grand Central o qualcosa del genere, in mezzo a questo assalto alieno, e tutti noi siamo pronti: eccoci, eccoci. Quando ci siamo rivisti, penso sia stato il momento in cui finalmente tutti noi, dopo sei mesi di riprese, ci siamo detti: Ehi, questo funzionerà, penso proprio che funzionerà."