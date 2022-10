Avengers, rumor clamoroso: Robert Downey Jr. sarà ancora Iron Man in Secret Wars?

Se fosse vero, la notizia avrebbe davvero del clamoroso. Dopo aver convinto Hugh Jackman a tornare nei panni di Wolverine in Deadpool 3, adesso la Disney starebbe pianificando il ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark / Iron Man per una sua possibile apparizione in Avengers: Secret Wars, in arrivo nelle sale cinematografiche nel 2026.

Tutto nasce dal tweet di un utente che condivide un rumor secondo il quale la Disney starebbe programmando il ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark alias Iron Man sia in Avengers: The Kang Dynasty sia in Avengers: Secret Wars. L'utente in questione chiede al pubblico di follower se ci sia del vero in tutto questo, così il tweet viene condiviso da MyTimeToShienHello, noto scooper e del settore cinematografico le cui rivelazioni spesso e volentieri si sono rivelate esatte.

Lo scooper ha scritto: "Secret Wars sì, Kang Dynasty no". In questo modo lo scooper ha confermato che anche secondo le sue informazioni Robert Downey Jr. riprenderà i panni di Tony Stark / Iron Man in Avengers: Secret Wars in uscita nel 2026 al cinema. Si tratterebbe della prima volta del ritorno dell'attore nei panni del personaggio dai tempi della sua morte in Avengers: Endgame. Il personaggio in realtà è apparso in seguito a Endgame in What If...?, serie animata del Marvel Cinematic Universe in cui Tony Stark era doppiato tuttavia da Mick Wingert.

Recentemente è stato reso noto che Avengers: Secret Wars, il film nel quale ritroveremo Michael Waldron come sceneggiatore, è stato rimandato al 1° maggio 2026, vale a dire a ben 6 mesi di distanza dalla data d'uscita inizialmente prevista per il 6 novembre 2025! A subire la stessa sorte sarà anche il film sui Fantastici 4, che dall'8 novembre 2024 passa al 14 febbraio 2025, e buon san Valentino a tutti!

Speriamo che questo possa essere l'assetto definitivo del Marvel Cinematic Universe che verrà, e che non ci siano in serbo per noi altre brutte sorprese! I fan, intanto, continuano a chiedersi se vedremo Hugh Jackman in Avengers: Secret Wars.