Avengers, Robert Downey Jr. su quel tatuaggio: 'Lo facemmo tutti tranne Mark Ruffalo'

La poca promozione fatta di Oppenheimer prima dell'inizio dello sciopero degli attori ha regalato ai fan delle vere e proprie perle tra cui la storia originale di Robert Downey Jr riguardo il famoso tatuaggio fatto dagli Avengers originali. Ad essere rimasto fuori dal club esclusivo fu solo Mark Ruffalo.

Durante la Wired Autocomplete Interview, l'attore ha risposto alle domande più ricercate su Google sul suo conto e tra le tante ce n'era una che riguardava il famoso tatuaggio che condivide con altri quattro dei sei Avengers originali. L'unico ad essersi rifiutato di farlo è stato Mark Ruffalo. Inizialmente l'attore pare stesse "cercando il coraggio" far farlo. Downey ha scherzato dicendo quanto la vena anticonformista di Ruffalo lo abbia spinto a non farlo.

Questo suo lato si è stato confermato con lo sciopero degli attori con Ruffalo che si è apertamente scagliato contro Hollywood e si è mostrato a favore del cinema indipendente. L'idea di realizzare il tatuaggio, a quanto pare, è partita da Scarlett Johansson, per poi essere seguita a ruota dai colleghi. A fermare Ruffalo, insomma, non è stata un'anima punk rock anticonformista ma, semplicemente, la fobia per gli aghi che lo accompagna da tutta la vita.

Lo scorso aprile i fan hanno celebrato come ogni anno l'anniversario dell'uscita di Avengers Endgame che, ancora oggi, rimane uno dei più grandi eventi cinematografici di sempre. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!