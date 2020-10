Avengers, Robert Downey Jr. aiutò Katherine Langford a preparare la scena di Engdame

Tra la miriade di star che si sono unite al cast di Avengers: Endgame avrebbe dovuto esserci anche Katherine Langford. Sebbene la sua scena sia stata poi tagliata, l'attrice conserva un bel ricordo della collaborazione che ci fu con Robert Downey Jr.

Langford, già disponibile per interpretare Morgan Stark in futuro, ha avuto modo di parlare del suo ruolo nel film Marvel durante un'intervista per The Hollywood Reporter, nella quale ha rivelato: "Forse il giorno prima o direttamente sul set, RDJ ha portato un paio di filmati girati e li abbiamo guardati per capire il contesto. Sì, è stato davvero bello trovarsi sul set e avere un assaggio di ciò che era stato filmato prima che il resto del mondo lo vedesse".

I due devono aver visionato insieme le scene riguardanti la Morgan bambina, per studiare il personaggio e fare in modo che Langford riprendesse il ruolo nella versione adulta. Purtroppo la scena finale con Morgan Stark è stata giudicata eccessiva e poco conforme alla visione dei fratelli Russo, ma l'attrice ha comunque avuto il piacere di condividere un'esperienza sul set con Downey Jr. (non capita tutti i giorni!).

La protagonista di Cursed ha inoltre rivelato che l'eliminazione della scena è stata probabilmente la scelta migliore per Endgame, quindi nessun risentimento da parte sua. Chissà se la rivedremo comunque nella prossima Fase del Marvel Cinematic Universe...