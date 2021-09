Avengers, la questione Scarlett Johansson allontana il ritorno dei fratelli Russo

L'azione legale intrapresa da Scarlett Johansson nei confronti della Disney riguardo alla distribuzione ibrida di Black Widow ha già causato alla compagnia un danno d'immagine non indifferente, e ora sembra che potrebbe avere delle ripercussioni anche sul Marvel Cinematic Universe.

Un nuovo report del Wall Street Journal afferma infatti che i fratelli Russo, registi di alcuni dei più grandi successi del franchise come Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, stanno riflettendo a fondo se tornare alla regia di una pellicola Marvel dopo quanto accaduto con Black Widow.

Il quotidiano scrive che da quando è emersa la questione i due filmmaker hanno "raggiunto un impasse nelle trattative per dirigere un altro film Marvel" e il modo in cui si è comportato lo studio "li ha lasciati incerti su come sarebbe distribuito il loro prossimo film e su come verrebbero pagati". I Russo hanno declinato l'invito a commentare il report.



Tra gli altri progetti, lo ricordiamo, i registi hanno espresso più volte il loro interesse nel realizzare un eventuale film-evento basato su Secret Wars.

Nel frattempo in casa Disney è arrivata una buona notizia sul fronte live-action tratti o ispirati ai classici d'animazione, con Emma Stone che dopo alcune preoccupazioni iniziali ha firmato un contratto per tornare nei panni di Crudelia in un sequel affidato nuovamente alla regia di Craig Gillespie.