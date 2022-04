Avengers: Quantum Encounter, c'è anche Paul Rudd nella nuova attrazione Disney!

Dopo l'Avengers Campus in California e Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind a Orlando, la nuova compagnia di crociere Disney Wish ha recentemente annunciato che alcune grandi star della Marvel saranno presenti nella prossima attrazione Avengers: Quantum Encounter.

Ora, in una nuova foto pubblicata sui social, la star di Ant-Man Paul Rudd viene visto nel dietro le quinte di Avengers: Quantum Encounter dopo aver concluso dei lavori in costume per l'attrazione. Lo ha rivelato il regista Chris Waitt, che su Instagram ha celebrato il compleanno di Paul Rudd: "Buon compleanno al signor Paul Rudd, che ho avuto il gioioso piacere di dirigere nell'imminente Quantum Encounter della Marvel", ha scritto Waitt. Potete trovare la foto in calce all'articolo.

Oltre a Rudd, Avengers: Quantum Encounter vedrà la partecipazione di Evangeline Lilly (Hope van Dyne/Wasp), Brie Larson (Carol Danvers/Captain Marvel) e Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America). Secondo il blog ufficiale dei Parchi Disney, che ha rivelato la notizia del casting, "lo spettacolo seguirà Ant-Man e The Wasp mentre ospiteranno una presentazione delle più potenti tecnologie dei Supereroi al mondo, inclusa una dimostrazione pratica delle ultime tecnologie Pym. Ma quando Ultron si presenta con un esercito di sentinelle robot desiderose di assumere il controllo di questa tecnologia, Ant-Man e Wasp avranno bisogno di tutto l'aiuto possibile per risolvere la situazione, chiamando Capitan America, Captain Marvel e tutti i clienti Disney che desiderano dare una mano."

Altre offerte Marvel per Disney Wish includeranno la Marvel Super Hero Academy, dove i bambini dai 3 ai 12 anni potranno entrare in "un quartier generale high-tech per giovani aspiranti Avengers, dove le nuove reclute si addestreranno per diventare la prossima generazione di supereroi con l'aiuto Spider-Man, Black Panther e Ant-Man e Wasp".

Nel frattempo, ecco la possibile scena di apertura di Ant Man and the Wasp Quantumania, nuovo film MCU in uscita il 28 luglio 2023.