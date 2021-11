Avengers, il produttore ammette: 'La barba di Chris Evans è stata un problema'

Come molti fan del Marvel Cinematic Universe ricorderannno la scena dopo i titoli di coda di The Avengers del 2012 vedeva riuniti tutti i Vendicatori intenti a mangiarsi un boccone dopo la battaglia, ma Captain America di Chris Evans ha avuto difficoltà nel girare quella breve sequenza.

Infatti Chris Evans ha coperto il suo volto con una mano, come potete vedere nell’immagine in calce alla notizia, per un buon motivo. Inizialmente, The Avengers doveva includere solo una scena, che rivelava che Loki (Tom Hiddleston) aveva collaborato con Thanos (Josh Brolin). Sorprendentemente, dopo che il film è stato presentato in anteprima all'estero, c'è stata la decisione dell'ultimo minuto di girare una breve scena in cui tutti i Vendicatori mangiavano insieme dopo l'epica battaglia di New York.



Tuttavia c’era un grosso problema: la barba di Chris Evans. L’attore infatti si era fatto crescere la barba per recitare in Snowpiercer diretto da Bong Joon-ho e non sarebbe stato in grado di radersi e farla ricrescere in tempo per lavorare a quel film. La produzione ha tentato di coprire la sua barba con protesi per il trucco, ottenendo risultati fallimentari.



"Se guardate da vicino, abbiamo incollato questo trucco per la pelle ad effetto speciale. Ma era tutto irregolare e sembrava terribile, quindi gli abbiamo semplicemente chiesto di appoggiare il viso sulla mano per coprire la barba", ha rivelato il produttore del film Jeremy Latcham nel libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe. Fortunatamente la scena richiedeva semplicemente agli eroi di sedersi attorno a un tavolo in silenzio, quindi non c’era motivo per chiedersi perché Capitan America avesse oscurato il viso con la mano, poiché gli aneddoti sulle difficoltà di quella scena sono emersi solo dopo la pubblicazione. Evans ha interpretato l'eroe fino al 2019, recentemente Gwyneth Paltrow ha pubblicato uno scatto dal set di Avengers Endgame proprio insieme a Evans e Chris Pratt in quello che rimane il film con l'ultima apparizione di Captain America al momento.