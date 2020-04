L'Avengers preferito di Samuel L. Jackson? No, non è Iron Man né Captain America

Nick Fury è, in fin dei conti, da considerare un po' come il papà degli Avengers: come tutti i fan Marvel sanno fu proprio il personaggio di Samuel L. Jackson a mettere su il gruppo di supereroi e, insomma, un genitore dovrebbe voler bene in egual misura all'intera sua prole.

Svestiti i panni di Nick Fury e rimessi quelli di Samuel L. Jackson, però, l'attore può permettersi di confessare qualche preferenza in tal senso: durante una sessione di domande e risposte con il The Hollywood Reporter, dunque, la fatidica domanda ha ricevuto una risposta senza neanche troppa esitazione.

"Chi è il mio Avengers preferito? Nick Fury, perché sono io!" ha risposto l'attore, concedendosi un attimo di meritata autocelebrazione prima di esplodere in una sonora risata. Subito dopo, però, Jackson è tornato serio ed ha sentenziato: "In realtà è Black Widow".

Jackson non ha contestualizzato la sua risposta, per cui non sapremo mai i motivi che lo portano a preferire il personaggio di Scarlett Johannson. Al tempo stesso, però, la risposta risulta meno sorprendente di quanto sembri: nonostante i top-player del Marvel Cinematic Universe siano altri, Natasha si è guadagnata col tempo l'affetto di fan e addetti ai lavori, e il suo sacrificio in Avengers: Endgame ha sicuramente fatto aumentare l'apprezzamento nei suoi confronti.

Continuano, intanto, le voci riguardo un possibile ingresso di John Krasinski nel Marvel Cinematic Universe; James Gunn, invece, ha stilato la sua classifica di alcune trilogie Marvel.