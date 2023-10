Avengers, quali erano i piani originali per Thanos e come sono cambiati negli anni?

Dalla sua prima apparizione fino all'ultima abbiamo visto diversi Thanos. Il Marvel Cinematic Universe ha modificato il suo aspetto da post credit a post credit ma non solo: anche il piano originale del titano folle era diverso, scopriamolo assieme.

Non è un segreto che alla sua prima apparizione nella post credit di Avengers Thanos non sembra interessato alle Gemme dell'Infinito. O, almeno, non nel modo in cui lo intendiamo adesso, cioè per far scomparire metà dell'universo. Era infatti un altro il suo interesse: Lady Morte. Thanos infatti sorride al pensiero che combattere gli Avengers equivalga a corteggiare Lady Morte.

Nei fumetti Thanos è innamorato/ossessionato dalla Morte, entità astratta della Marvel che cerca sempre di conquistare senza riuscirci. Era quindi chiaro da quella post credit che la motivazione principale dello scontro fra Thanos e gli Avengers sarebbe stata l'idea del titano di conquistare l'amore della Morte, cosa che però è stata poi accantonata.

Questo perché i registi e gli sceneggiatori di Infinity War e Endgame si sono resi conto che inserire Lady Morte nella doppietta di film che chiudevano una saga intera sarebbe stato fuorviante per il pubblico e avrebbe comportato più difficoltà e rischi che altro. Oltre a introdurre il personaggio infatti si sarebbe dovuta spiegare l'ossessione di Thanos per un essere metafisico dando appunto l'idea di un nuovo piano dell'esistenza all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Tutto questo avrebbe tolto spazio e "celebrazione" agli Avengers e al culmine di un percorso che durava da anni e anni. Tra l'altro anche la scena dei portali in Endgame all'inizio era diversa. Quindi si è optato per una motivazione di Thanos più credibile e concreta, cosa che alla fine ha ripagato eccome.

E voi avreste preferito Lady Morte o vi è piaciuto come hanno cambiato i piani di Thanos? Ditecelo nei commenti, noi vi lasciamo alle diverse sceneggiature originali di Avengers Endgame e Infinity War.