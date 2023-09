Uno degli Avengers sarebbe un pessimo Man in Black: parola di Chris Hemsworth

L’interprete di Capitan America Chris Evans si è sposato, mentre quello di Thor Chris Hemsworth ha rivelato quale Avenger, secondo lui, sarebbe un terribile Man in Black.

BollywoodLife ha deciso di porre la domanda alla star quando ha avuto l'opportunità di intervistarlo. Ha dichiarato:

“Beh, ho portato Tessa (Thompson) in questo universo (ride). Porterò qui anche Mark Ruffalo. È simpatico e ci siamo divertiti durante la lavorazione di Thor: Ragnarok. Sarà un agente piuttosto pessimo, vero?”

Hemsworth si riferisce al fatto che Ruffalo sia decisamente incapace di mantenere un segreto. L’interprete di Hulk ha più volte rivelato dettagli e novità assolutamente segrete del Marvel Cinematic Universe.

Quando gli è stata chiesta la domanda opposta, cioè chi, nell’universo Marvel, sarebbe il miglior agente possibile, Hemsworth non ha esitato a rispondere:

“La migliore sarebbe... fammi pensare. Sarebbe Scarlett Johansson (Vedova Nera). È brava a mantenere i segreti.”

Chris Hemsworth ha partecipato a Man in black: International insieme a Thessa Thompson (qui potete trovare la nostra recensione di Men in black: International). Il film ha incassato 102 milioni di dollari a fronte di un budget di 110 milioni di dollari, rivelandosi un flop. Sull’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha un indice di gradimento del 23% per la critica e il 66% per il pubblico, distanziandosi parecchio dai suoi precedenti capitoli.