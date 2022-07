Avengers, perchè non si sono riuniti nella Fase 4 e 5? Parla Kevin Feige

La Fase 6 del MCU è già realtà e in attesa di scoprire in che direzione si dirigerà questo universo condiviso, al Comic-Con è stato chiesto a Kevin Feige per quale ragione gli Avengers, nonostante le molteplici insidie, non abbiano deciso di unire le forze nella Fase 4 e soprattutto perchè non compariranno insieme nemmeno nella 5.

Il presidente dei Marvel Studios a tal proposito ha detto: "Beh, penso che impariamo qualcosa su ogni progetto che facciamo. Ma mentre stavamo preparando e anche tre anni fa, qui, presentando la Fase Quattro, sai, ci siamo resi conto che è molto diversa dalla Fase Uno, Due e Tre. Che ci sono più progetti e meno anni e quindi non sembrava giusto arrivare al culmine... sai, non ci sembrava opportuno arrivare ogni 10 mesi con un film degli Avengers".

Feige ha poi aggiunto: "E ciascuno dei film stessi ora è diventato piuttosto grande e si tratta di eventi crossover in molti modi differenti. E dopo l'esperienza creativa che abbiamo avuto con Infinity War ed Endgame, sembrava che si trattasse di concludere una saga. Ci siamo riservati appunto la possibilità di utilizzare gli Avengers per concludere una saga. Ed è proprio quello che vogliamo presentare oggi".

Sebbene i Fratelli Russo non torneranno per i prossimi film sugli Avengers, il produttore assicura che con The Kang Dinasty e Secret Wars le cose saranno fatte altrettanto in grande. Staremo a vedere.