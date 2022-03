Avengers: perché Iron Man è morto e Captain America è sopravvissuto? Risponde il regista

A distanza di tre anni dall'uscita di Avengers: Endgame continuano ad emergere nuovi retroscena sul re del box office dei Marvel Studios: dopo aver scoperto alcune battute alternative di Robert Downey Jr per Iron Man il co-regista Joe Russo ha fatto luce sulla morte del supereroe.

Nello specifico, perché la Marvel ha deciso di 'uccidere' Iron Man e far sopravvivere Captain America? Ecco che cosa ha detto Joe Russo in proposito:

"Se pensi a Capitan America in un contesto come Endgame ti dirai: 'Okay, ci sta, Capitan America che muore sacrificandosi per il mondo: è abbastanza ovvio', giusto? E' una scelta che sta alla base del personaggio, l'idea di sacrificio. Si è sempre sacrificato per il suo paese, fin dall'inizio. Voglio dire, si è offerto come cavia per un esperimento scientifico ... Captain America è il sacrificio, è un personaggio che è intrinsecamente un eroe. Far morire lui non sarebbe stata una scelta complessa, sarebbe stata una scelta ovvia: sicuramente avrebbe colpito i fan a livello emotivo perché è un personaggio che adorano, ma allo stesso tempo non sarebbe stato l'arco narrativo più avvincente per il film e per la saga intera. Per questo Tony Stark è il personaggio che doveva morire: Iron Man fin dal primo film, fin dai primi cinque minuti del suo primo film, è sempre stato faccia a faccia con la morte e ogni volta che la scampava il suo ego si rafforzava, e in quel diventava un eroe perché imparava a controllare il suo ego. Fargli scegliere il sacrificio a noi è sembrato un arco narrativo molto più interessante, molto più avvincente: con quel sacrificio ha messo l'ego definitivamente da parte. Abbiamo pensato che il film sarebbe stato molto più ricco e il personaggio sarebbe diventato ancora più sfaccettato."

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Vi ricordiamo che i Marvel Studios stanno realizzando Captain America 4 con il Sam Wilson di Anthony Mackie nei panni del nuovo Captain America dopo gli eventi di Falcon & The Winter Soldier; allo stesso tempo, secondo numerose indiscrezioni, Chris Evans tornerà come Steve Rogers in un progetto misterioso attualmente in lavorazione, anche se al momento non ci sono notizie ufficiali in merito.