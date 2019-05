Avengers, parla Chris Hemsworth: 'Tom Cruise mi diede un consiglio che non dimenticherò'

Nel corso di una recente intervista promozionale, la star del Marvel Cinematic Universe Chris Hemsworth ha raccontato un aneddoto su un suo incontro con Tom Cruise, il quale gli avrebbe dispensato un consiglio che l'interprete di Thor non ha mai dimenticato.

Quando gli si presentò l'opportunità, Hemsworth avvicinò Cruise e i due si misero a parlare del mondo del cinema in generale, e in particolare il più giovane chiese al più esperto cosa lo spinse in principio a gettarsi nello showbiz.

"Anni fa, chiesi a Tom Cruise che cosa lo spingeva a prendere determinate decisioni sui film che faceva. Mi rispose: 'Voglio solo che la gente veda i miei film. Non voglio spenderci sudore, lacrime e sangue per poi farlo uscire e dimenticare nel giro di una settimana."

Secondo quanto rivelato da Chris Hemsworth a Variety, l'etica del lavoro di Tom Cruise lo ha davvero affascinato, fino al punto da spingerlo a chiedere al collega numerose dritte e preziosi consigli sui lavori da svolgere.

La star del MCU si è anche professato un fan del cinema sul grande schermo grande schermo: "Adoro l'esperienza del cinema in sala. Penso che non ci sia niente del genere, e il settore cambierà in modo sostanziale se non smetteremo di portare le persone al cinema."

