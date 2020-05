Avengers: Nebula è una Sith come Asajj Ventress in un primo concept art

In occasione del 4 maggio, la giornata dedicata a Star Wars, uno dei concept designer del primo film dei Guardiani della Galassia ha condiviso in rete una prima versione di Nebula per come l'aveva immaginata nella fase precedente la produzione della pellicola e prima dell'arrivo di Karen Gillan nella parte.

Tra i personaggi che sono stati senza dubbio protagonisti di un arco narrativo significativo nel corso di questi anni e in tutti gli ultimi film dei Marvel Studios, quello di Nebula ha certamente compiuto un percorso affascinante e orignale, passando da agguerrita avversaria dei Guardiani e di Gamora ad alleata degli Avengers e a membro ufficiale dei Guardiani da qui in avanti.

All'epoca della lavorazione del primo Guardiani della Galassia, mentre si cercava ancora una soluzione per il look definitivo del personaggio Marvel, una delle ispirazioni principali sembrerebbe essere stato l'universo e il look dei Sith di Star Wars. Come specificato dal concept designer del film, Andy Park, l'autore si immaginò il personaggio proprio come un Sith: "Ricordo di aver creato questo concept art nelle fasi iniziali di pre-produzione del primo Guardiani della Galassia. Non conoscevo molto di Nebula quindi me la sono immaginata essenzialmente come un Sith. Qualche volta devi poterti inventare le tue proprie storie per fare questi concept".

Al momento la pre-prouzione di Guardiani della Galassia Vol.3 è in pausa forzata con James Gunn che vi si dedicherà una volta terminati i suoi impegni per The Suicide Squad della DC Films. Intanto, lo stesso Gunn ha anticipato già qualche dettaglio sulla sceneggiatura e sul ruolo riservato a Kraglin, interpretato dal fratello Sean. La pellicola potrebbe uscire nel 2023, considerando il ritardo nei tempi di produzione causato dalla pandemia.